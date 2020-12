Gaeta | è positivo al virus ma…viola la quarantena obbligatoria ed esce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre, a, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà un 46enne. L’uomo, lo scorso 20 dicembre, alle ore ore 8:30 circa, era stato fermato alla guida della propria auto, e dai controlli era risultato sottoposto all’obbligo delladomiciliare perchéal Covid-19. Il 46enne ha tentato di giustificarsi dicendo di essersi allontanato da casa per recarsi nel nosocomio di Formia per urgenti necessità mediche. Ma, dalle verifiche fatte dai Carabinieri, questo non è risultato in nessuno degli ospedali del distretto sanitario del golfo di Formia-. su Il Corriere della Città.