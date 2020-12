Frosinone | Capuano positivo al Covid | “Ho contagiato anche la mia famiglia”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il difensore del, Marco, ha annunciato su Instagram di essere risultatoal-19. Il calciatore, inoltre, ha comunicato di averla moglie e la figlia: "Purtroppo al tampone di domenica sono risultatoale ierimia moglie e mia figlia - afferma il difensore tramite un post su Instagram - . Dopo aver avuto mal di testa e un po’ di febbre ora stiamo meglio. La sfortuna si è impegnata veramente tanto quest’anno con me, ma non mollo e non vedo l’ora di tornare a fare quello che più mi manca!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJLd6vrDu8Y/" ITA Sport Press.