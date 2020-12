Frosinone | Capuano positivo al Covid | “Contagiate anche mia moglie e mia figlia”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Marco, difensore del, ha annunciato la sua positività al. L’ex giocatore del Pescara lo ha annunciato su Instagram con queste parole: “Purtroppo al tampone di domenica sono risultatoale ierimiae mia. Dopo aver avuto mal di testa e un po’ di febbre ora stiamo meglio. La sfortuna si è impegnata veramente tanto quest’anno con me, ma non mollo e non vedo l’ora di tornare a fare quello che più mi manca!“.si unisce a una già lunga lista di calciatori delrisultati positivi negli ultimi giorni. Foto: Ciociaria Oggi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.