Frontalieri, Svizzera e Italia firmano accordo sulle tasse. Cantoni, rimesse ai Comuni confinanti fino al 2033 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Doppio accordo del Governo a tutela degli interessi dei lavoratori Frontalieri Italiani. Il 23 dicembre sono state formalizzate le intese con la Svizzera e con i sindacati di categoria. Ne dà notizia il Ministero dell'Economia e delle Finanze. "Italia e Svizzera hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori Frontalieri. Sottoscritto inoltre un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo accordo sostituirà quello in vigore, risalente al 1974. Esso migliorerà il dispositivo di imposizione dei Frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il nuovo accordo è stato firmato dal viceministro ...

