Frasi su Babbo Natale: ecco le migliori di oggi 24 Dicembre (Di giovedì 24 dicembre 2020) Frasi su Babbo Natale – Il Natale è vicinissimo, oggi è la Vigilia di Natale e questa per i bambini è la notte di Babbo Natale. Certo quest’anno abbiamo recuperato un po’ di quello spirito natalizio più intimo e religioso. I bambini però aspettano sempre Babbo Natale con i regali. Vediamo insieme qualche Frasi su Babbo Natale. Caro Babbo Natale, ti offendi se quest’anno scrivo alla madonna di Lourdes?? (Anonimo) Lavoro solo un giorno all’anno. Ma gli altri 364 giorni mi tocca passarli con la Befana! Cit. Babbo Natale. (Anonimo) È divertente credere che ci sia Babbo ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020)su– Ilè vicinissimo,è la Vigilia die questa per i bambini è la notte di. Certo quest’anno abbiamo recuperato un po’ di quello spirito natalizio più intimo e religioso. I bambini però aspettano semprecon i regali. Vediamo insieme qualchesu. Caro, ti offendi se quest’anno scrivo alla madonna di Lourdes?? (Anonimo) Lavoro solo un giorno all’anno. Ma gli altri 364 giorni mi tocca passarli con la Befana! Cit.. (Anonimo) È divertente credere che ci sia...

xcinefilax : Caro Babbo Natale, le frasi della De Grenet non sono lontane da quello che ha detto Sonia, quindi vorrei che il Gra… - marika_strano : @Giovann30693357 Ma zitto che ho scritto solo: “Caro Babbo Natale, sarò breve... anche se la brevitas non è il mio… - sehmagazine : @PosteNews ?????? “La Posta di Babbo Natale”: Poste Italiane risponde alle letterine dei bambini. Molte le frasi e i p… - simonac98 : Fanno polemiche per frasi sessiste e violenze verbali (cosa ovviamente giusta) e poi fanno vedere i balletti SOLO… - italyitaliaeu : -