Frasi di Natale | ecco le migliori di oggi 24 Dicembre

Frasi di Natale – Il Natale è alle porte, quello di quest'anno sarà un Natale più intimo. Quest'anno non sarà il Natale degli aperitivi e dei regali da scambiare, ma un Natale da condividere solo con la famiglia. E allora cosa c'è di meglio di un bel the accompagnato da biscottini natalizi con sullo sfondo un albero pieno di luci? Vediamo le migliori Frasi di Natale per accompagnare i vostri scatti. Le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale! Il Natale è nei cuori non nei pacchetti. Lo spirito natalizio possa sopravvivere tutto l'anno. Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore.

