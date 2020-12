Francesca Ferragni, la FOTO in costume toglie il fiato. I fan gioiscono per il regalo (Di giovedì 24 dicembre 2020) La dentista Francesca Ferragni incanta i suoi follower con uno scatto in costume, fisico mozzafiato e forme sinuose. Stupenda Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, classe 1989, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 dicembre 2020) La dentistaincanta i suoi follower con uno scatto in, fisico mozzae forme sinuose. Stupenda, sorella minore di Chiara, classe 1989, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le L'articolo proviene da YesLife.it.

iamwhoiam_____ : Ragazzi ma io voglio essere ricca come Francesca Ferragni che si fa sistemare l’armadio da un’altra persona, è ques… - zazoomblog : Francesca Ferragni sfida la sorella: inquadra il Lato B e manda tutti in ecstasy- FOTO - #Francesca #Ferragni… - PakiRispoli : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… - MauroPavesi1 : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… - antocheeks96 : RT @spezzaquori: quando francesca michielin apparirà nelle storie della ferragni, dua lipa la vedrà e le chiederà di fare un duetto per fut… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Ferragni Francesca Ferragni versione sexy zia cerca di oscurare Chiara- FOTO Yeslife "Prima criticavi e ora gareggi": Fedez risponde dopo il video sul Festival dell'Ariston

Fedez ha replicato contro coloro che l'hanno accusato di essere incoerente per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Fedez verso Sanremo 2021 risponde a chi lo accusa di essere incoerente

È tornato a circolare in rete un video del 2014 nel quale Fedez spiegava perché non avrebbe mai voluto partecipare al Festival di Sanremo: “A ...

Fedez ha replicato contro coloro che l'hanno accusato di essere incoerente per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.È tornato a circolare in rete un video del 2014 nel quale Fedez spiegava perché non avrebbe mai voluto partecipare al Festival di Sanremo: “A ...