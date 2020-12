Formula 1 | il GP d’Australia 2021 è a rischio rinvio | normative anti-Covid troppo rigide

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Mondiale 2020 di1 si è concluso da pochi giorni, ma ora è già tempo di pensare alla prossima stagione, sperando che non si riveli complicata come la scorsa. In quest’ottica non arrivano buone notizie, poiché il Gran Premio inaugurale, sarebbe aa causa delle restrizioni relative alla prevenzione da contagio al-19. Stando a quanto riportato da ‘Auto Moto und Sport’ in Australia è obbligatoria la quarantena per chiunque acceda e, per tale motivo, gli organizzatori non vorrebbero correre ildi allestire il tracciato semi-cittadino per poi vedersi costretti ad annullare l’evento come l’anno scorso. La gara, dunque, potrebbe essere posticipata di qualche mese. SportFace.