Ford Mustang Mach-E - Al volante della Suv che vuole sfidare la Tesla

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 dicembre 2020) In oltre 55 anni di carriera, il tradizionale cavallo al galopponon si era mai spinto così in là: le praterie dell'elettrico, fra ioni di litio e chilowattora, erano sempre rimaste lontane. In questi tempi così strani, è arrivato anche per lui il momento di mostrarsi, orgogliosamente, sul muso di un'auto a emissioni zero: la-E. La prima nata elettrica, per la. Un traguardo storico ormai obbligato, va bene, ma anche un manifesto programmatico per far capire di cosa è capace l'Ovale Blu. Con prezzi compresi fra i 49.900 e i 71.050 euro, incentivi esclusi. Ha studiato da. La denominazione dei tagli batteria disponibili (Standard Range, da 75,7 kWh ed Extended Range, da 98,7 kWh) e la plancia con un enorme touchscreen da 15,5 al centro fanno capire che Elon Musk è considerato ...