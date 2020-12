Firenze, coppia fatta a pezzi: arrestata non risponde al gip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Firenze, 24 dic. - (Adnkronos) - E' rimasta in silenzio davanti al giudice Elona Kalesha, la 36enne albanese arrestata per l'omicidio, il vilipendio e l'occultamento dei cadaveri dei Questa mattina la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip del Tribunale di Firenze, Antonio Pezzuti, che si è recato nel penitenziario di Sollicciano per l'interrogatorio di garanzia dopo il fermo. Anche martedì scorso, nel giorno del fermo eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Firenze e disposto da Ornella Galeotti, pubblico ministero, Kalesha aveva scelto di non rispondere alle domande del magistrato. Il giudice Pezzuti dovrà ora decidere sulla convalida del fermo e sull'applicazione di una misura di custodia cautelare nei confronti della donna. La decisione, fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 dic. - (Adnkronos) - E' rimasta in silenzio davanti al giudice Elona Kalesha, la 36enne albaneseper l'omicidio, il vilipendio e l'occultamento dei cadaveri dei Questa mattina la donna si è avvalsa della facoltà di nonre davanti al gip del Tribunale di, Antonio Pezzuti, che si è recato nel penitenziario di Sollicciano per l'interrogatorio di garanzia dopo il fermo. Anche martedì scorso, nel giorno del fermo eseguito dai carabinieri del comando provinciale die disposto da Ornella Galeotti, pubblico ministero, Kalesha aveva scelto di nonre alle domande del magistrato. Il giudice Pezzuti dovrà ora decidere sulla convalida del fermo e sull'applicazione di una misura di custodia cautelare nei confronti della donna. La decisione, fa ...

Valigie con resti: donna arrestata non risponde al gip

L’inchiesta sta ricostruendo tutta la vicenda della misteriosa scomparsa della coppia albanese con il loro macabro ritrovamento ... nell’ottobre 2015 avevano trovato una sistemazione a Scandicci ...

