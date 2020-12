Fiorentina, l’attacco dai destini opposti: Vlahovic up, Cutrone down (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Fiorentina, dopo l’esaltante vittoria sul campo della Juventus, pensa al mercato e c’è l’attacco dei destini opposti, da Vlahovic a Cutrone. A soli vent’anni Dusan Vlahovic può dire di essere stato decisivo in una vittoria storica della Fiorentina. La Viola non vinceva a Torino da dodici anni, dal 2 marzo 2008, quando fu decisivo un gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 dicembre 2020) La, dopo l’esaltante vittoria sul campo della Juventus, pensa al mercato e c’èdei, da. A soli vent’anni Dusanpuò dire di essere stato decisivo in una vittoria storica della. La Viola non vinceva a Torino da dodici anni, dal 2 marzo 2008, quando fu decisivo un gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

