Fino all’Ultimo Indizio prossimamente al cinema (Di giovedì 24 dicembre 2020) I premi Oscar® Denzel Washington (“Training Day”, “Glory”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) e Jared Leto (“Dallas Buyers Club”) sono i protagonisti del thriller psicologico, “Fino all’Ultimo Indizio”. John Lee Hancock (“The Blind Side”, “Saving Mr. Banks”, “The Founder”) dirige il film da una sua sceneggiatura originale. Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) I premi Oscar® Denzel Washington (“Training Day”, “Glory”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) e Jared Leto (“Dallas Buyers Club”) sono i protagonisti del thriller psicologico, “”. John Lee Hancock (“The Blind Side”, “Saving Mr. Banks”, “The Founder”) dirige il film da una sua sceneggiatura originale. Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe “Deke” Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l’indagine, il sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall’istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, ...

AntoVitiello : Assenze o non assenze, questo #Milan è incredibile, non molla mai. Sempre in partita fino all'ultimo secondo. Primo… - alex_orlowski : Da un paio di mesi è uscito il libro di Bruno Vespa, promosso benissimo in alcune librerie. Un libro che ti tiene a… - DalotDiogo : Partita difficile, ma abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Tanti auguri vecchio cuore rossonero @acmilan ???… - ermeliajoao : RT @lollo_interista: Non ha segnato ed è praticamente sfinito, ma nonostante ciò si sbatte fino all'ultimo minuto e non si risparmia M A I.… - gravitlee : sm che fa l’annuncio dopo che i biglietti non sono più rimborsabili parassita fino all’ultimo giustamente il leader… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino all’Ultimo Manovra, tetti farmaci: Hausermann (Egualia), «Giusto l'obiettivo del riequilibrio, profili diillegittimità nella soluzione scelta Fortune Italia