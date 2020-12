Filippo Magnini positivo al Covid: preoccupazione per la figlia neonata (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo sportivo Filippo Magnini è risultato positivo al Covid-19. Un grande dramma per il nuotatore, diventato padre lo scorso settembre. Filippo Magnini ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus. In pochi minuti ha ricevuto centinaia di commenti che gli augurano una pronta guarigione e lo incitano a farsi forza. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo sportivoè risultatoal-19. Un grande dramma per il nuotatore, diventato padre lo scorso settembre.ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram di essere risultatoal Coronavirus. In pochi minuti ha ricevuto centinaia di commenti che gli augurano una pronta guarigione e lo incitano a farsi forza. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

