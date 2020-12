Filippo Magnini positivo al Covid | Natale lontano dalla sua famiglia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Purtroppo oggi sono risultatoal-19“, esordiscenell’ultimo post di Instagram. Il nuotatore, abbattuto all’idea di trascorrere ilsua, si lascia andare ad un lungo sfogo sui social. Solo tre mesi fa, la sua compagna Giorgia Palmas ha dato alla luce la loro primogenita, Mia., che ora dovrà rispettare un periodo di isolamento, non può non esprimere il proprio rammarico:“Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato“.La mamma di sua figlia lo rassicura con un dolce commento: “Amore, passeremo anche questa“. Il nuotatore, dopo aver annunciato la propria positività al coronavirus, ha lanciato un appello a tutti gli utenti che lo seguono. Attraverso ...