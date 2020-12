Filippo Magnini | positivo al Covid | «Natale in isolamento senza Giorgia Palmas e figlia»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Filippo Magnini ha contratto il coronavirus. È stato lui stesso ad annunciarlo, con un post Instagram a poche ore dal Natale: «Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19», ha scritto il nuotatore azzurro, compagno della showgirl Giorgia Palmas e diventato papà da appena tre mesi. «Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio, ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia».