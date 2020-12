Filippo Magnini e il suo Natale lontano dalla piccola Mia: cosa succede al campione di nuoto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Filippo Magnini è diventato papà della piccola Mia da pochi mesi. L’arrivo della sua principessa ha colorato la sua vita, rendendola speciale. Purtroppo l’ex campione di nuoto non potrà trascorrere le feste di Natale con la sua piccola. Dovrà stare lontano anche dalla sua compagna Giorgia Palmas e dalla figlia di lei, Sofia. Filippo Magnini è risultato positivo al Covid-19 e per questo si è dovuto isolare dal resto della sua faglia, nella speranza di non aver contagiato nessuno. La triste notizia è stata data dallo sportivo attraverso un lungo e commovente post su Instagram. Sarebbe dovuto essere un Natale magico e invece sarà un periodo difficile da superare. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)è diventato papà dellaMia da pochi mesi. L’arrivo della sua principessa ha colorato la sua vita, rendendola speciale. Purtroppo l’exdinon potrà trascorrere le feste dicon la sua. Dovrà stareanchesua compagna Giorgia Palmas efiglia di lei, Sofia.è risultato positivo al Covid-19 e per questo si è dovuto isolare dal resto della sua faglia, nella speranza di non aver contagiato nessuno. La triste notizia è stata data dallo sportivo attraverso un lungo e commovente post su Instagram. Sarebbe dovuto essere unmagico e invece sarà un periodo difficile da superare. Leggi ...

