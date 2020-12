Fiat Argo - La segmento B che non vedremo mai in Europa FOTO GALLERY (Di giovedì 24 dicembre 2020) Torinese, ma anche brasiliana. Di prodotti Fiat (e di altri grandi marchi) pensati per il Sud America ne abbiamo visti tanti, molti dei quali non adatti ai mercati dell'Europa Occidentale. Le esigenze di quelle latitudini, più di sostanza che d'immagine, hanno dato vita a una lunga serie di vetture robuste e affidabili, certo, ma ben lontane dalle carrozzerie modaiole che circolano per le strade del Vecchio Continente. Un nuovo corso. O almeno, così è stato fino a qualche anno fa, cioè fino all'avvento di auto dall'aspetto riuscito e moderno, tanto da ingolosire gli appassionati dei Paesi più ricchi: rimanendo in casa Fiat, parliamo per esempio della concept Fastback, che anticipa il design delle future torinesi a ruote alte per il Sud America, ma anche del pick-up Toro e, soprattutto, dell'utilitaria Argo, di cui vi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 dicembre 2020) Torinese, ma anche brasiliana. Di prodotti(e di altri grandi marchi) pensati per il Sud America ne abbiamo visti tanti, molti dei quali non adatti ai mercati dell'Occidentale. Le esigenze di quelle latitudini, più di sostanza che d'immagine, hanno dato vita a una lunga serie di vetture robuste e affidabili, certo, ma ben lontane dalle carrozzerie modaiole che circolano per le strade del Vecchio Continente. Un nuovo corso. O almeno, così è stato fino a qualche anno fa, cioè fino all'avvento di auto dall'aspetto riuscito e moderno, tanto da ingolosire gli appassionati dei Paesi più ricchi: rimanendo in casa, parliamo per esempio della concept Fastback, che anticipa il design delle future torinesi a ruote alte per il Sud America, ma anche del pick-up Toro e, soprattutto, dell'utilitaria, di cui vi ...

freireneto : Novo Argo Trekking 2021 Fiat | Review | Vale a Pena? | Mini SUV Fiat ? | motoreseacao - motoreseacao : Novo Argo Trekking 2021 Fiat | Review | Vale a Pena? | Mini SUV Fiat ? | motoreseacao - DireitaSempreL1 : Novo Argo Trekking 2021 Fiat | Review | Vale a Pena? | Mini SUV Fiat ? | motoreseacao - zazoomblog : Fiat Argo - La segmento B che non vedremo mai in Europa FOTO GALLERY - #segmento #vedremo #Europa #GALLERY - MaxOlivo90 : FIAT ARGO - La segmento B che non vedremo mai in Europa – FOTO GALLERY -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Argo Alla scoperta della Fiat Argo: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote La segmento B che non vedremo mai in Europa – FOTO GALLERY

Andiamo alla scoperta delle caratteristiche di una vettura che, secondo molti, potrebbe rappresentare una degna erede della Punto ...

Fiat e Jeep rendono FCA imbattibile in Brasile

Grazie all’accoppiata formata da Fiat e Jeep il gruppo FCA domina in Brasile nel 2020. Con un vantaggio di circa 80 mila unità rispetto al principale concorrente, l’azienda italo americana si conferma ...

Andiamo alla scoperta delle caratteristiche di una vettura che, secondo molti, potrebbe rappresentare una degna erede della Punto ...Grazie all’accoppiata formata da Fiat e Jeep il gruppo FCA domina in Brasile nel 2020. Con un vantaggio di circa 80 mila unità rispetto al principale concorrente, l’azienda italo americana si conferma ...