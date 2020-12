Federica Pellegrini e l’indizio del nome nell’albero di Natale, postato sulla foto di Instagram (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale si avvicina e anche per i personaggi più noti, dal mondo dello spettacolo al mondo dello sport, la vigilia di Natale è il momento da trascorrere insieme alle persone più care, soprattutto quest’anno, in cui le festività si potranno passare tra “pochi intimi”. Proprio a tal proposito, la campionessa di nuoto italiana Federica Pellegrini, pubblica su Instagram, una foto che fa trapelare un indizio un po particolare. Lasciatasi alle spalle il brutto periodo che l’ha vista coinvolta nella battaglia contro il Coronavirus, ora per la campionessa italiana c’è spazio solo per vivere in tranquillità e serenità, la gioia di queste festività natalizie. Federica non si nasconde più: spunta il nome di Matteo Giunta nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020)si avvicina e anche per i personaggi più noti, dal mondo dello spettacolo al mondo dello sport, la vigilia diè il momento da trascorrere insieme alle persone più care, soprattutto quest’anno, in cui le festività si potranno passare tra “pochi intimi”. Proprio a tal proposito, la campionessa di nuoto italiana, pubblica su, unache fa trapelare un indizio un po particolare. Lasciatasi alle spalle il brutto periodo che l’ha vista coinvolta nella battaglia contro il Coronavirus, ora per la campionessa italiana c’è spazio solo per vivere in tranquillità e serenità, la gioia di queste festività natalizie.non si nasconde più: spunta ildi Matteo Giunta nella ...

fanpage : Una vera e propria favola - clarnicovale : @Mirkomilan84 @Martii_Galetti Godo doppiamente per lui è per Federica Pellegrini ( immobile ) - RealCosimino : @wess14jay federer >>> Federica pellegrini - MBurroni74 : Vedere la Viola vincere a Torino 0-3, i gobbi in 10, due rigori non fischiati, una mancata espulsione di Valero, C… - valemarchei14 : RT @Eurosport_IT: La gara è solo la punta dell'iceberg, sotto c'è molto di più. Vero Fede #Pellegrini? ??????????? ? -