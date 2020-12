Federica Panicucci: Tutto su di lei: età, marito, compagno, figli – FOTO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Federica Panicucci nasce il 27 ottobre del 1967, ha quindi 53 anni, ed è nata a Cecina, in provincia di Livorno. La Panicucci cresce con sua sorella Michele, con la quale ha un rapporto speciale, le due donne sono molto unite.Federica è da sempre appassionata al mondo dello spettacolo e così appena ventenne approda a Portobello del grande Enzo Tortora. Questo rappresenta il punto di partenza per una florida e grandiosa carriera. Ad oggi la Panicucci è il volto della mattina con Mattino 5, che conduce oramai da mote stagione. Stasera, giovedì 24 Dicembre, sarà lei a condurre il Concerto di Natale sempre su Canale 5. Nel 2006, Federica sposa il famoso DJ Mario Fargetta, con il quale ha due figli, Sofia e Mattia. Dopo più di venti anni d’amore nel 2015 la coppia si ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020)nasce il 27 ottobre del 1967, ha quindi 53 anni, ed è nata a Cecina, in provincia di Livorno. Lacresce con sua sorella Michele, con la quale ha un rapporto speciale, le due donne sono molto unite.è da sempre appassionata al mondo dello spettacolo e così appena ventenne approda a Portobello del grande Enzo Tortora. Questo rappresenta il punto di partenza per una florida e grandiosa carriera. Ad oggi laè il volto della mattina con Mattino 5, che conduce oramai da mote stagione. Stasera, giovedì 24 Dicembre, sarà lei a condurre il Concerto di Natale sempre su Canale 5. Nel 2006,sposa il famoso DJ Mario Fargetta, con il quale ha due, Sofia e Mattia. Dopo più di venti anni d’amore nel 2015 la coppia si ...

