Famiglia e lavoro: la nostra impresa fa così (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tema di cociliazione Famiglia e lavoro, volevamo raccontare la nostra esperienza imprenditoriale Il marchio Abs Assistenza alla Famiglia nasce nel 2015 a Collecchio, in Provincia di Parma, dall’idea di due donne, due mamme che provenivano dal mondo aziendale e che hanno provato sulla propria pelle l’entità della disparità uomo/donna nel mondo del lavoro, hanno potuto vedere quanto le differenze di genere siano ancora e più che mai reali e si possano toccare con mano, anche se a volte celate dalle politiche di parità di trattamento retributivo. La parità di trattamento retributivo, così blasonata dalle grandi e dalle piccole aziende, in realtà non risolve il problema, perché è sufficiente inquadrare le donne a livelli più bassi rispetto agli uomini per autorizzare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) In tema di cociliazione, volevamo raccontare laesperienza imprenditoriale Il marchio Abs Assistenza allanasce nel 2015 a Collecchio, in Provincia di Parma, dall’idea di due donne, due mamme che provenivano dal mondo aziendale e che hanno provato sulla propria pelle l’entità della disparità uomo/donna nel mondo del, hanno potuto vedere quanto le differenze di genere siano ancora e più che mai reali e si possano toccare con mano, anche se a volte celate dalle politiche di parità di trattamento retributivo. La parità di trattamento retributivo,blasonata dalle grandi e dalle piccole aziende, in realtà non risolve il problema, perché è sufficiente inquadrare le donne a livelli più bassi rispetto agli uomini per autorizzare ...

Come state vivendo/avete vissuto l’esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...

Azienda alimentare e Misericordie in aiuto delle famiglie

BARGA. Un’azienda che cresce, un’azienda che fa conoscere i prodotti del territorio nel mondo, ma anche un’azienda che vuole arricchire il suo contributo alla società non solo dando lavoro, ma anche a ...

