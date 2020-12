Eurolega: Olimpia Milano-Baskonia 79-84 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo i due successivi consecutivi ottenuti in terra turca, Milano conosce nuovamente il sapore amaro della sconfitta in Eurolega per mano degli spagnoli del Baskonia, che si impongono al Forum per 79-84. Nonostante le ottime prove di Punter(15 punti) e Delaney(12 punti), gli avversari possono contare sui centimetri di Fall( 10 punti), la solidità di Jekiri(12 punti) e la tecnica dell’ex Dragic(16 punti). Prossimo appuntamento per gli uomini di Messina il 30 dicembre sempre in casa con il Cska Mosca. Olimpia Milano-Baskonia: cosa è successo? L’ inizio di Milano è illusorio con i primi sette punti di Shields. Pian piano le Scarpette Rosse si perdono sul più bello tirando male, il che consente al Baskonia di chiudere avanti il primo quarto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo i due successivi consecutivi ottenuti in terra turca,conosce nuovamente il sapore amaro della sconfitta inper mano degli spagnoli del, che si impongono al Forum per 79-84. Nonostante le ottime prove di Punter(15 punti) e Delaney(12 punti), gli avversari possono contare sui centimetri di Fall( 10 punti), la solidità di Jekiri(12 punti) e la tecnica dell’ex Dragic(16 punti). Prossimo appuntamento per gli uomini di Messina il 30 dicembre sempre in casa con il Cska Mosca.: cosa è successo? L’ inizio diè illusorio con i primi sette punti di Shields. Pian piano le Scarpette Rosse si perdono sul più bello tirando male, il che consente aldi chiudere avanti il primo quarto ...

