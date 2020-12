Eto’o tra Guardiola e Mourinho: “Ognuno ha il proprio stile, ma lo Special One non ha rivali” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Samuel Eto’o ha detto la sua in merito al dualismo tra Josè Mourinho e Pep Guardiola.Tottenham, Roy Keane e il mistero Bale: “L’ex Real Madrid non è più decisivo come un tempo. Una volta Gareth come Messi e CR7”L'ex attaccante camerunese protagonista con l'Inter del Triplete ha rilasciato un'interessante intervista a 'SportBible', durante la quale ha incentrato le sue parole in merito ai due tecnici di livello internazionale.Barcellona, l’affondo di Eto’o: “Messi come un figlio, felice sia rimasto. Hazard vale quanto Leo, ma il migliore è un altro”"Mourinho o Guardiola? È una questione di stile: Ognuno ha il suo, ma io preferisco Mou. Sono più in sintonia con la sua filosofia, ma Guardiola è un top allenatore. Dunque, è difficile fare ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Samuelha detto la sua in merito al dualismo tra Josèe Pep.Tottenham, Roy Keane e il mistero Bale: “L’ex Real Madrid non è più decisivo come un tempo. Una volta Gareth come Messi e CR7”L'ex attaccante camerunese protagonista con l'Inter del Triplete ha rilasciato un'interessante intervista a 'SportBible', durante la quale ha incentrato le sue parole in merito ai due tecnici di livello internazionale.Barcellona, l’affondo di: “Messi come un figlio, felice sia rimasto. Hazard vale quanto Leo, ma il migliore è un altro”"? È una questione diha il suo, ma io preferisco Mou. Sono più in sintonia con la sua filosofia, maè un top allenatore. Dunque, è difficile fare ...

