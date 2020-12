Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 24 dicembre 2020 (Di giovedì 24 dicembre 2020) : numeri vincenti in diretta Estrazioni DEL Lotto oggi – Questa sera, giovedì 24 dicembre 2020, alle ore 18 (e non alle 20 perché è la Vigilia di Natale) vanno in scena le Estrazioni del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite. L’estrazione numero 154 del 2020 è prevista alle ore 18 di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. TPI segue estrazione Lotto, estrazione SuperenaLotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,24, alle ore 18 (e non alle 20 perché è la Vigilia di Natale) vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite. L’estrazione numero 154 delè prevista alle ore 18 di24. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed ...

