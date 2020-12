Esquilino | il racconto della donna vittima di violenza | ' Voleva uccidermi La mia fede buddista mi ha salvata'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo choc è ancora forte. Indelebile forse. Ma lei non prova odio o rabbia, piuttosto un forte senso di giustizia. La voce non è tremante, ma quella di una persona grata alla sua, quella...

Il racconto della donna violentata all'Esquilino: "Mi ha abbassato la mascherina e poi mi ha baciato. Grazie ad un mantra buddista ho trovato calma e coraggio" ...La donna aveva raccontato che, di rientro a casa, intorno alle 21.50, in via Guicciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo ...