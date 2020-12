Energia, Lanzetta (Enel): “Nuove offerte sostenibili luce-gas per mercato libero” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – “Dal 1 gennaio 2021 ci sarà una grande novità nell’ambito del mercato dell’Energia, in quanto inizierà una accelerazione del processo di liberalizzazione. Enel è attiva sul mercato libero da oltre 10 anni e ha sempre sviluppato Nuove offerte per essere più vicini ai consumatori. Non dimentichiamo che il grande vantaggio della liberalizzazione è quello di poter consentire a ogni consumatore di scegliere la proposta migliore. Da questo punto di vista noi siamo presenti con numerose offerte, la più recente è Enel One”. Lo dichiara Nicola Lanzetta, responsabile mercato Italia di Enel (). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – “Dal 1 gennaio 2021 ci sarà una grande novità nell’ambito deldell’, in quanto inizierà una accelerazione del processo di liberalizzazione.è attiva sulda oltre 10 anni e ha sempre sviluppatoper essere più vicini ai consumatori. Non dimentichiamo che il grande vantaggio della liberalizzazione è quello di poter consentire a ogni consumatore di scegliere la proposta migliore. Da questo punto di vista noi siamo presenti con numerose, la più recente èOne”. Lo dichiara Nicola, responsabileItalia di(). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

