“Enea Tech”, quattro giovani talenti per gestire un Fondo da 500 milioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fondazione Enea Tech completa il team di investimento: quattro investment director, quattro giovani talenti, che guideranno gli interventi del più importante Fondo di trasferimento tecnologico italiano istituito dal Mise. Partono così le attività del team di investimento di Enea Tech, la fondazione di diritto privato la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, attraverso il Fondo per il Trasferimento Tecnologico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 500 milioni di euro. Enea Tech è un’organizzazione snella e indipendente, sul modello delle grandi agenzie federali ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fondazionecompleta il team di investimento:investment director,, che guideranno gli interventi del più importantedi trasferimento tecnologico italiano istituito dal Mise. Partono così le attività del team di investimento di, la fondazione di diritto privato la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, attraverso ilper il Trasferimento Tecnologico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 500di euro.è un’organizzazione snella e indipendente, sul modello delle grandi agenzie federali ...

newsfinanza : Talenti per selezionare talenti, Enea Tech: 500 milioni per startup e pmi - alecollesano : RT @EneaTech: 'ENEA Tech pronta a partire con la fase di ricerca e selezione delle imprese e degli spin-off su cui si concentrerà parte deg… - alecollesano : RT @EconomyUp: #ENEATech, il team è completo: ecco i profili dei 4 responsabili degli investimenti per il fondo da 500milioni - Innovandiamo : Il Fondo per il trasferimento tecnologico è pronto a partire: ecco chi guiderà gli investimenti - salvomizzi : RT @EconomyUp: #ENEATech, il team è completo: ecco i profili dei 4 responsabili degli investimenti per il fondo da 500milioni -