(Di giovedì 24 dicembre 2020)esce. Dall’fanno sapere che, a una settimana dalla diagnosi di positività al coronavirus, ilfrancese non mostra più idele può quindidalla quarantena. Il Capo dello Stato, dopo essere entrato in isolamento all’, ha deciso di portare avanti il suo periodo di stop all’interno della residenza presidenziale a Versailles, anche se dal suo entourage hanno subito fatto sapere che, nonostante i lievi, ilavrebbe continuato a svolgere i propri compiti da remoto. Secondo quanto trapelato da fonti presidenziali, si pensa che il contagio delfrancese sia avvenuto nel corso del vertice ...

clikservernet : Emmanuel Macron non ha più i sintomi del Covid. Eliseo: “Il presidente può uscire dall’isolamento” - Noovyis : (Emmanuel Macron non ha più i sintomi del Covid. Eliseo: “Il presidente può uscire dall’isolamento”) Playhitmusic - - pasqualezirpoli : RT @byoblu: Torna il blogger Silver Nervuti con un video irriverente che prende di mira diversi politici tra cui Nicola Zingaretti, Giusepp… - unozerozer0 : RT @byoblu: Torna il blogger Silver Nervuti con un video irriverente che prende di mira diversi politici tra cui Nicola Zingaretti, Giusepp… - max_preciso : RT @byoblu: Torna il blogger Silver Nervuti con un video irriverente che prende di mira diversi politici tra cui Nicola Zingaretti, Giusepp… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmanuel Macron

A una settimana dalla positività al coronavirus, Emmanuel Macron esce dall'isolamento poiché non presenta più sintomi. Lo rende noto l'Eliseo, spiegando che "conformemente al protocollo sanitario in v ...Emmanuel Macron, non ha più sintomi: era risultato positivo al coronavirus. Il Presidente della Francia Emmanuel Macron era risultato positivo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Come ...