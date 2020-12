Emergenza Covid, in Campania calano contagi e rapporto tamponi/positivi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cala ancora la curva dei contagi in Campania: sono 1.156 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 87 sintomatici) su 20.404 tamponi; il rapporto positivi/test scende ancora al 5,66% rispetto al 5,79% precedente. I deceduti sono 20 (10 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1.074. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.488 quelli occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cala ancora la curva deiin: sono 1.156 inelle ultime 24 ore (di cui 87 sintomatici) su 20.404; il/test scende ancora al 5,66% rispetto al 5,79% precedente. I deceduti sono 20 (10 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1.074. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (e offerta privata) e 1.488 quelli occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid 2021 Cosa accadrà e cosa resterà dell'emergenza covid-19 Il Sole 24 ORE Accolti più di 90 pazienti nel reparto Rsa Covid dell'ospedale di Gemona

GEMONA. Dai primi di novembre all’ospedale di Gemona è attivo il reparto Rsa Covid, con 34 posti letto dedicati a pazienti positivi che hanno superato la fase acuta dell’infezione e che necessitano di ...

La Parisi da Hong Kong comunica la sua decisione: "Sono per la libertà vaccinale"

Heather Parisi ha spiegato perché lei e la sua famiglia avrebbero deciso di non sottoporsi al vaccino anti-Covid.

