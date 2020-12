Elodie in tuta ginnica | gambe kilometriche e senusualità | la foto bomba

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è tra le protagoniste femminili della musica del 2020, personaggio che ha conquistato le hit soprattutto delle piattaforme digitali merita attenzione come artista, ma anche come donna. E’ titolare dei pezzi più cantati dell’ultimo anno e di questone è consapevole, proprio per questo che per Natale ha deciso di dedicare al suo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.