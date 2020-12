Eliana Michelazzo, svolta bomba. Cambio di vita radicale: cosa farà (ed è già polemica) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo lo scandalo Mark Caltagirone Eliana Michelazzo ha deciso di mettersi tutto alle spalle e di dedicarsi a un altro progetto. Lo scorso anno il ‘Caltagirone gate’ ha riempito le pagine delle cronache rosa italiane e l’attenzione è stata tutta per il trio formato da Pamela Prati, Pamela Perriciolo (Donna Pamela) ed Eliana Michelazzo. Dal matrimonio montato della showgirl con il fantomatico imprenditore alla scoperta della ‘truffa’ è passato un anno, ma non per questo i suoi protagonisti hanno smesso di far parlare di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico è stata Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Eliana era finita nel polverone anche a causa della sua relazione con Simone Coppi, fantomatico magistrato dell’antimafia minorile: l’uomo, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo lo scandalo Mark Caltagironeha deciso di mettersi tutto alle spalle e di dedicarsi a un altro progetto. Lo scorso anno il ‘Caltagirone gate’ ha riempito le pagine delle cronache rosa italiane e l’attenzione è stata tutta per il trio formato da Pamela Prati, Pamela Perriciolo (Donna Pamela) ed. Dal matrimonio montato della showgirl con il fantomatico imprenditore alla scoperta della ‘truffa’ è passato un anno, ma non per questo i suoi protagonisti hanno smesso di far parlare di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico è stata, ex agente di Pamela Prati.era finita nel polverone anche a causa della sua relazione con Simone Coppi, fantomatico magistrato dell’antimafia minorile: l’uomo, con ...

