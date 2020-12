Eliana Michelazzo scende in politica, per il bene di Roma: “Vittorio Sgarbi è entusiasta” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Eliana Michelazzo si è schierata al fianco di Vittorio Sgarbi in occasione delle prossime elezioni amministrative di Roma. L’ex agente di Pamela Prati ne dà clamorosamente annuncio mediatico, dicendosi appassionata della politica e orgogliosa del beneplacito ottenuto dal critico d’arte. Nell’annunciare la sua ascesa in politica, l’ex agente della Prati ha rivelato un curioso particolare, ovvero che Sgarbi la vede come un potenziale per il suo partito non indifferente, visto il suo seguito social. Insomma, dalle sue dichiarazioni ufficiose trapela un grande entusiasmo e tanta voglia di fare per il bene della Capitale. La Michelazzo riuscirà, quindi, a coronare il suo sogno in ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 dicembre 2020)si è schierata al fianco diin occasione delle prossime elezioni amministrative di. L’ex agente di Pamela Prati ne dà clamorosamente annuncio mediatico, dicendosi appassionata dellae orgogliosa delplacito ottenuto dal critico d’arte. Nell’annunciare la sua ascesa in, l’ex agente della Prati ha rivelato un curioso particolare, ovvero chela vede come un potenziale per il suo partito non indifferente, visto il suo seguito social. Insomma, dalle sue dichiarazioni ufficiose trapela un grande entusiasmo e tanta voglia di fare per ildella Capitale. Lariuscirà, quindi, a coronare il suo sogno in ...

marco_r98 : Ho appena letto che Eliana Michelazzo si candida in politica nel partito di Sgarbi. Praticamente un partito di ospiti di Barbarella - diavolettoooo : Sgarbi si candida come sindaco di #Roma ed alla sua corte se porta pure appresso Eliana Michelazzo. Sarà un success… - 8antonio8989 : Eliana Michelazzo scende in politica al fianco di Vittorio Sgarbi. Ragazzi basta, io sono pieno di questi scappati di casa basta basta basta - IsaeChia : #ElianaMichelazzo scende in politica accanto a un noto (e super discusso) personaggio italiano #uominiedonne - zazoomblog : Eliana Michelazzo e il Prati-gate ora è candidata con Vittorio Sgarbi per guidare Roma - #Eliana #Michelazzo… -