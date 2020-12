Eliana Michelazzo scende in politica accanto a un noto (e super discusso) personaggio italiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Eliana Michelazzo ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita scendendo in politica al fianco di un discusso personaggio che spesso siamo soliti vedere in televisione. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte è il primo candidato sindaco di Roma per il centrodestra e la Michelazzo è la candidata alla presidenza del XV Municipio nella Lista ‘Rinascimento’ di Vittorio. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Eliana era stata al centro delle polemiche lo scorso anno a causa del così detto Prati-gate. Abbandonato definitivamente il passato, la romana ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura, come da lei stesso confermato con una ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vitando inal fianco di unche spesso siamo soliti vedere in televisione. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi. Ilcritico d’arte è il primo candidato sindaco di Roma per il centrodestra e laè la candidata alla presidenza del XV Municipio nella Lista ‘Rinascimento’ di Vittorio. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne,era stata al centro delle polemiche lo scorso anno a causa del così detto Prati-gate. Abbandonato definitivamente il passato, la romana ha deciso di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura, come da lei stesso confermato con una ...

