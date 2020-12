Ecco che cosa succede 8 mesi dopo la vaccinazione anti Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Ferro Il nostro organismo è protetto per almeno otto mesi dopo aver contratto il Covid-19: è quanto scoperto da una ricerca australiana che sottolinea come, in questo modo, "anche i vaccini potranno durare per lunghi periodi" Otto mesi: è questa la durata dell'immunità per chi ha contratto il Covid-19. Si è stabilito, per la prima volta, qual è la "memoria" del nostro organismo dopo essere entrato a contatto con il virus. Ottime notizie per i vaccini Il merito di questa scoperta è da attribuire ad alcuni ricercatori australiani della Monash University con sede a Melbourne. La ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista Scienze Immunology ed è fondamentale anche per un altro, importantissimo, motivo: i vaccini contro il virus Sars-Cov-2 ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Ferro Il nostro organismo è protetto per almeno ottoaver contratto il-19: è quanto scoperto da una ricerca australiana che sottolinea come, in questo modo, "anche i vaccini potranno durare per lunghi periodi" Otto: è questa la durata dell'immunità per chi ha contratto il-19. Si è stabilito, per la prima volta, qual è la "memoria" del nostro organismoessere entrato a contatto con il virus. Ottime notizie per i vaccini Il merito di questa scoperta è da attribuire ad alcuni ricercatori australiani della Monash University con sede a Melbourne. La ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista Scienze Immunology ed è fondamentale anche per un altro, importssimo, motivo: i vaccini contro il virus Sars-Cov-2 ...

beppe_grillo : La biomimesi è una disciplina che studia e imita i processi biologici e biomeccanici della natura e degli esseri vi… - GiulioCentemero : Altro grave episodio in pochi giorni, la situazione sicurezza a Milano è fuori controllo e la responsabilità è tutt… - ilriformista : Caso #Consip, ecco l’intervista di @marcolillo ad Alfredo Romeo che il @fattoquotidiano non ha pubblicato - itsvengenzz : Sicuramente email che manderanno a tutti in questo periodo però ecco... ci rimettono un po’ quando le cose invece v… - Ralfmacher : RT @BruNO16503135: @Ralfmacher Ho fatto gli auguri prima, mó basta! Che poi gli auguri portano sfiga!! Ecco perché!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco che Coronavirus, la variante inglese fa paura: un positivo in Italia. Ecco che cosa sappiamo Il Sole 24 ORE Doni per i piccoli pazienti della pediatria del Lotti

Pontedera, 24 dicembre 2020 - Un Natale difficile, in particolar modo per chi dovrà trascorrerlo in ospedale. Ed ecco che l'associazione nazionale carabinieri (nucleo di Pontedera) questa mattina ha f ...

Autocertificazione Natale, il modulo Pdf per gli spostamenti: ecco quando serve

Con le vacanze di Natale in lockdown (sia pure con molte dergohe) torna in auge il modulo dell'Autocertificazione. La regola di base da tener presente è molto semplice: ...

Pontedera, 24 dicembre 2020 - Un Natale difficile, in particolar modo per chi dovrà trascorrerlo in ospedale. Ed ecco che l'associazione nazionale carabinieri (nucleo di Pontedera) questa mattina ha f ...Con le vacanze di Natale in lockdown (sia pure con molte dergohe) torna in auge il modulo dell'Autocertificazione. La regola di base da tener presente è molto semplice: ...