Ecco a chi regala denari pubblici il governo mentre l'Italia cola a picco: manovra, tutte le "mancette" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mance, mancette, soldi agli amici: Ecco la manovra approvata dal governo. Vi proponiamo l'articolo di Antonio Castro su Libero di oggi, 24 dicembre, in cui vengono presentate le decisioni del ministero del Lavoro. Ma non solo: nella gallery, voce per voce, potete consultare gli enti a cui il governo ha deciso di stanziare denari pubblici E per fortuna che stavamo in bolletta. La politica dei fondi a pioggia non sembra cambiare. Un pochino a tutti, per non scontentare (politicamente) nessuno. Ma scialacquando una cinquantina di milioni con un'elemosina che spesso non aiuta alcuno. Facendo così infuriare tutti. Buoni e brutti, famosi e sconosciuti. Nel maggio scorso il governo ha deciso - per sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mance,, soldi agli amici:laapprovata dal. Vi proponiamo l'articolo di Antonio Castro su Libero di oggi, 24 dicembre, in cui vengono presentate le decisioni del ministero del Lavoro. Ma non solo: nella gallery, voce per voce, potete consultare gli enti a cui ilha deciso di stanziareE per fortuna che stavamo in bolletta. La politica dei fondi a pioggia non sembra cambiare. Un pochino a tutti, per non scontentare (politicamente) nessuno. Ma scialacquando una cinquantina di milioni con un'elemosina che spesso non aiuta alcuno. Facendo così infuriare tutti. Buoni e brutti, famosi e sconosciuti. Nel maggio scorso ilha deciso - per sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, ...

meb : Ho fatto una chiacchierata con “Il Foglio” su come spendere i soldi del recovery fund, sulle possibili elezioni e a… - stanzaselvaggia : Quando dal parlare in tv, incappucciato, passi a parlare alla procura con il tuo volto. E improvvisamente non ricor… - AmedeoG : RT @ilgiornale: Storace 'accusato' dall'avvocatura dello Stato di non aver aggiornato il 'piano pandemico'. Ma fu lui a firmarlo da ministr… - Mediagol : #Psg, clamoroso in #Ligue1: esonerato Tuchel, ecco chi prenderà il suo posto - zazoomblog : Ecco fino a dove si può spostare chi vive in comuni sotto i cinquemila abitanti - #spostare #comuni #sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Ecco chi è la dottoressa che per prima si sottoporrà al vaccino in Fvg: a Gorizia eseguì il primo tampone Il Messaggero Veneto Ordinanza, ecco chi può rientrare da Gb

18.58 Ordinanza, ecco chi può rientrare da Gb Potrà entrare in Italia,arrivando dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord, chi ha la residenza nel nostro paese ovvero per motivo comprovato di assolu ...

Cristina D’Avena, vita privata: chi è il suo compagno e perchè non ha figli

Ecco qualche curiosità sulla 'misteriosa' vita privata della nota Cristina D'Avena, ha figli? Vi sveliamo tutto sulla famosa ...

18.58 Ordinanza, ecco chi può rientrare da Gb Potrà entrare in Italia,arrivando dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord, chi ha la residenza nel nostro paese ovvero per motivo comprovato di assolu ...Ecco qualche curiosità sulla 'misteriosa' vita privata della nota Cristina D'Avena, ha figli? Vi sveliamo tutto sulla famosa ...