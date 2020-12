E Brexit fu. Cosa cambia per l’Ue (e l’Italia) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con l’acqua alla gola e l’ora X a una sola settimana di distanza, il Brexit deal è stato raggiunto. Il processo iniziato con il referendum del 2016, quando il Regno Unito votò tramite referendum per uscire dall’Unione europea, si conclude con un accordo di 2,000 pagine che sancisce i termini della nuova relazione. La fine del negoziato pluriennale, posposta più volte a causa delle giravolte di due diversi governi britannici, è stata ritardata ulteriormente dalle ultime frizioni tra le parti. Nello specifico, rimanevano da appianare due controversie: l’accesso europeo alle acque britanniche per la pesca, un punto fermo per Londra, e il level playing field, la parità di condizioni per il commercio, ossia la maniera di Bruxelles di salvaguardare il mercato unico europeo da concorrenza sleale. “Bene che UE e UK abbiano raggiunto un accordo”, scrive su Twitter il presidente ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Con l’acqua alla gola e l’ora X a una sola settimana di distanza, ildeal è stato raggiunto. Il processo iniziato con il referendum del 2016, quando il Regno Unito votò tramite referendum per uscire dall’Unione europea, si conclude con un accordo di 2,000 pagine che sancisce i termini della nuova relazione. La fine del negoziato pluriennale, posposta più volte a causa delle giravolte di due diversi governi britannici, è stata ritardata ulteriormente dalle ultime frizioni tra le parti. Nello specifico, rimanevano da appianare due controversie: l’accesso europeo alle acque britanniche per la pesca, un punto fermo per Londra, e il level playing field, la parità di condizioni per il commercio, ossia la maniera di Bruxelles di salvaguardare il mercato unico europeo da concorrenza sleale. “Bene che UE e UK abbiano raggiunto un accordo”, scrive su Twitter il presidente ...

