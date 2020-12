“Due dosi di vaccino per Covid? 1000 dollari, consegna in 3 giorni”. Il mercato nero del dark web (Di giovedì 24 dicembre 2020) dosi di vaccino anti Covid in vendita sul dark web: le organizzazioni criminali puntano ai profitti in tempi di pandemia. “Due dosi di vaccino a mille dollari, spedizione in 3-4 giorni”. Aumentano sensibilmente le truffe e le frodi. Che fosse possibile metter mano alle dosi di vaccino per vie illegali, lo avevamo già scoperto. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020)diantiin vendita sulweb: le organizzazioni criminali puntano ai profitti in tempi di pandemia. “Duedia mille, spedizione in 3-4”. Aumentano sensibilmente le truffe e le frodi. Che fosse possibile metter mano allediper vie illegali, lo avevamo già scoperto. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilariacapua : Qui in USA confermata la notizia che Babbo Natale ha già fatto due dosi di vaccino e sta caricando le slitte. Trove… - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Due dosi di vaccino a mille dollari', viaggio tra i trafficanti del dark web [di Fabio Tonacci] - RaiNews : Il farmaco Bamlanivimab è già stato autorizzato in Usa, Canada e Israele. In Europa in Ungheria, ma non in Itali… - _DAGOSPIA_ : MA DITE SUL SIERO? BASTANO 15 MINUTI PER RIMEDIARE DUE DOSI DI VACCINO PFIZER NEL DARK WEB. IL COSTO… - EmilioBerettaF1 : 'Due dosi di vaccino a mille dollari', viaggio tra i trafficanti del dark web Repubblica si è infiltrata nella par… -

Ultime Notizie dalla rete : Due dosi "Due dosi di vaccino a mille dollari", viaggio tra i trafficanti del dark web La Repubblica Vaccino Covid: a fine dicembre le prime 10mila dosi in Italia

Vaccino Covid: il piano di somministrazione su larga scala in Italia comincerà il prossimo 27 dicembre e riguarderà in primis 9.750 persone ...

Vaccino Pfizer, attesa per il ‘V-Day’. La Difesa dispiega 360 mezzi

Tutto pronto per il 27 dicembre, giorno del 'V-day' con le prima somministrazioni del vaccio Pfizer. La Difesa dispiega 360 mezzi ...

Vaccino Covid: il piano di somministrazione su larga scala in Italia comincerà il prossimo 27 dicembre e riguarderà in primis 9.750 persone ...Tutto pronto per il 27 dicembre, giorno del 'V-day' con le prima somministrazioni del vaccio Pfizer. La Difesa dispiega 360 mezzi ...