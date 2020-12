DPCM Natale e controlli nelle case private. L’avvocato Paladino: “Non siete obbligati ad aprire” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ultimo DPCM di Giuseppe Conte prevede regole molto stringenti per il periodo natalizio, con diversi obblighi da rispettare per evitare una terza ondata difficile da gestire durante il mese di gennaio. Tra i vari comportamenti da tenere, il Premier ha previsto anche la possibilità di ospitare nella propria abitazione due amici o parenti, ma solo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’ultimodi Giuseppe Conte prevede regole molto stringenti per il periodo natalizio, con diversi obblighi da rispettare per evitare una terza ondata difficile da gestire durante il mese di gennaio. Tra i vari comportamenti da tenere, il Premier ha previsto anche la possibilità di ospitare nella propria abitazione due amici o parenti, ma solo L'articolo

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - Rinaldi_euro : Principianti allo sbaraglio!!! Il DPCM di Natale entra in vigore l’anno prossimo – - Il_Notturno : #24dicembre In attesa degli auguri di #Fassino, quelli di #Occhetto #PCInforma #terzaondata #Natale2020 #Natale… - scarlwalker : @fedeukie Irene e Chanyeol sono un unico nucleo familiare e sono in due, Jaehyun può tranquillamente invitarli senz… -

Ultime Notizie dalla rete : DPCM Natale Decreto Natale, le nuove FAQ del Governo Altalex Biancaneve in San Carlo con Giberti-Di Benedetto

MODENA. L'antivigilia di Natale, dopo due mesi di fermo per via delle restrizioni in corso a causa dell'emergenza sanitaria, il Festival della Fiaba torna in Chiesa come in teatro. Precisamente nella ...

Il monito di Lamorgese: "Rispettiamo le regole: il Natale non sia come questa estate"

La ministra dell'Interno: "Soltanto responsabilità e autocontrollo potranno evitare l’esplosione dei contagi dopo le feste" ...

MODENA. L'antivigilia di Natale, dopo due mesi di fermo per via delle restrizioni in corso a causa dell'emergenza sanitaria, il Festival della Fiaba torna in Chiesa come in teatro. Precisamente nella ...La ministra dell'Interno: "Soltanto responsabilità e autocontrollo potranno evitare l’esplosione dei contagi dopo le feste" ...