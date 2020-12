Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su giornali e tv spopolano, purché le sparino grosse (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre ci avviciniamo al primo Natale “limitato” delle nostre vite senza guerre, mentre il mondo intero sogna di risvegliarsi in un’alba di libertà e spera nel vaccino come arma dell’umanità contro la forza di un nemico invisibile e spietato, in Italia c’è chi non perde occasione per dimostrare di essere piccolo e fuori luogo, benché – grazie alla complicità del più incredibile sistema mediatico del globo – visibile. Vittorio Sgarbi – il condannato per truffa ai danni dello Stato, il performer capace di defecare in diretta, di negare l’esistenza del Covid e urlare “Troia!” in Parlamento mentre una sgomenta Mara Carfagna presiedeva la seduta – addita sprezzante Virginia Raggi urlando (è più forte di lui!) che faceva la cameriera. Questo signore che in qualunque altro paese industrializzato sarebbe bandito da qualsivoglia spazio pubblico da decenni, nell’Italia della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre ci avviciniamo al primo Natale “limitato” delle nostre vite senza guerre, mentre il mondo intero sogna di risvegliarsi in un’alba di libertà e spera nel vaccino come arma dell’umanità contro la forza di un nemico invisibile e spietato, in Italia c’è chi non perde occasione per dimostrare di essere piccolo e fuori luogo, benché – grazie alla complicità del più incredibile sistema mediatico del globo – visibile. Vittorio– il condannato per truffa ai danni dello Stato, il performer capace di defecare in diretta, di negare l’esistenza del Covid e urlare “Troia!” in Parlamento mentre una sgomenta Mara Carfagna presiedeva la seduta – addita sprezzante Virginia Raggi urlando (è più forte di lui!) che faceva la cameriera. Questo signore che in qualunque altro paese industrializzato sarebbe bandito da qualsivoglia spazio pubblico da decenni, nell’Italia della ...

Ecatetriformis : RT @LaNotiziaTweet: Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su gi… - isadoralarosa : RT @LaNotiziaTweet: Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su gi… - tinas48 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su gi… - shiwasekitai : RT @LaNotiziaTweet: Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su gi… - paspro2 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo Sgarbi si accoda Calenda. Costretti a insultare per esistere. Propalatori seriali di turpiloqui e fake news. Su gi… -