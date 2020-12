Dopo 8 mesi mamma e figlio di nuovo insieme: nella folla finirono in due barconi diversi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Migranti, finalmente mamma e figlio sono insieme, ora possono abbracciarsi. E’ la storia che parte da un viaggio attraverso il Mediterraneo durato otto mesi e due barconi diversi. Dopo numerose peripezie una madre e il figlio di cinque anni sono riusciti a rincontrarsi Dopo tutta questa lontananza. Il comune di Reggio Emilia è stato fondamentale per dare un lieto fine a questa triste storia. I dettagli della vicenda. >> Savona, due migranti travolti e uccisi da un treno a Quiliano mamma e figlio si ricongiungono Dopo 8 mesi Questa è una storia commovente che parla di migranti, per mesi separati a casa di un viaggio effettuato in due ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Migranti, finalmentesono, ora possono abbracciarsi. E’ la storia che parte da un viaggio attraverso il Mediterraneo durato ottoe duenumerose peripezie una madre e ildi cinque anni sono riusciti a rincontrarsitutta questa lontananza. Il comune di Reggio Emilia è stato fondamentale per dare un lieto fine a questa triste storia. I dettagli della vicenda. >> Savona, due migranti travolti e uccisi da un treno a Quilianosi ricongiungonoQuesta è una storia commovente che parla di migranti, perseparati a casa di un viaggio effettuato in due ...

SkyTG24 : Covid-19: l'immunità dopo l'infezione dura almeno 8 mesi. Lo studio - fanpage : Forse l'immagine più bella di questo Natale - robertosaviano : Dopo 2 anni e 4 mesi si è dimostrato che l'articolo in cui si sosteneva che Laura Boldrini avesse sottratto il post… - newsfresche : Il primo Natale in famiglia di Atena, nata prematura e dimessa dopo cinque mesi di terapia intensiva - blogfp : Il primo Natale in famiglia di Atena, nata prematura e dimessa dopo cinque mesi di terapia intensiva -