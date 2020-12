Don Marco Russo | “Molti devono scegliere tra bollette | medicine o cibo Grazie a chi dona” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quattro furgoni Caritas riempiti di alimenti (frutta, pasta, olio, ortaggi, biscotti latte a lunga conservazione ecc…) rappresentano plasticamente la generosità dei salernitani. Essi sono, però, anche il sintomo del bisogno crescente di aiuti da parte di fasce sempre più ampie di popolazione. “Sono molte le famiglie che chiamano allo 089.226000 per chiedere il pacco alimentare” ammette don, direttore della Caritas Diocesana. “Abbiamo quindi bisogno di questo tipo di percorso di generosità: gli alimentiti dai salernitani e dagli operatori ambulanti dalla terra arrivano direttamente ai bisognosi che a noi si rivolgono”. Analizza: “Il bisogno di solidarietà c’è ed è crescente a Salerno ed in provincia. Sono quindi necessarie azioni che sopperiscano: se manca il lavoro e non v’è una ...