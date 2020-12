Domande e risposte sul vaccino anti-covid: come agisce, protezione e sicurezza (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Aifa ha pubblicato in questi giorni le FAQ (Domande e risposte) sul vaccino anti covid con sigla mRNA BNT 162b2 (Comirnaty). Sono 35 Domande con risposte suddivise in diversi paragrafi: caratteristiche del vaccino (4 Domande e risposte), Efficacia del vaccino (12 Domande e risposte), Condizioni particolari (8 Domande e risposte), Procedure di vaccinazione (9 Domande e risposte). Tutte pubblicate sul sito ufficiale dell’Aifa: Domande e risposte su vaccino covid-19 Comirnaty come agisce e cosa ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Aifa ha pubblicato in questi giorni le FAQ () sulcon sigla mRNA BNT 162b2 (Comirnaty). Sono 35consuddivise in diversi paragrafi: caratteristiche del(4), Efficacia del(12), Condizioni particolari (8), Procedure di vaccinazione (9). Tutte pubblicate sul sito ufficiale dell’Aifa:su-19 Comirnatye cosa ...

