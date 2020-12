Dipendente comunale non va al lavoro da settembre: era in carcere (Di giovedì 24 dicembre 2020) Succede ad Ardea: il Dipendente 40enne, assunto nelle categorie protette, si fingeva malato. In realtà era ai domiciliari, poi revocati Non si presenta al lavoro da oltre tre mesi e sparisce nel nulla: in realtà è in carcere. L’incredibile vicenda, raccontata da Il Messaggero, arriva da Ardea, dove un Dipendente comunale risultava assente ingiustificato dallo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Succede ad Ardea: il40enne, assunto nelle categorie protette, si fingeva malato. In realtà era ai domiciliari, poi revocati Non si presenta alda oltre tre mesi e sparisce nel nulla: in realtà è in. L’incredibile vicenda, raccontata da Il Messaggero, arriva da Ardea, dove unrisultava assente ingiustificato dallo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

