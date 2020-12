Didier Deschamps: “Non c’è posto per il razzismo, non solo nello sport” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Diverse personalità del calcio mondiale hanno detto la loro sul tema razzismo durante il corso del servizio ‘sociale’ della UEFA denominato ‘Outraged’. Dopo Paul Pogba è il turno anche del commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps. “Non c’è posto per il razzismo, non solo nello sport ma nella società in generale – ha ribadito il ct -. Non ho tolleranza per queste cose, personalmente non mi sono mai capitati degli episodi simili né da calciatore né da allenatore. Gli allenatori di colore penalizzati? Non credo, anche se sono pochi quelli ad altissimi livelli, credo che con il tempo ne vedremo sempre di più“. sportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Diverse personalità del calcio mondiale hanno detto la loro sul temadurante il corso del servizio ‘sociale’ della UEFA denominato ‘Outraged’. Dopo Paul Pogba è il turno anche del commissario tecnico della Francia campione del mondo,. “Non c’èper il, nonma nella società in generale – ha ribadito il ct -. Non ho tolleranza per queste cose, personalmente non mi sono mai capitati degli episodi simili né da calciatore né da allenatore. Gli allenatori di colore penalizzati? Non credo, anche se sono pochi quelli ad altissimi livelli, credo che con il tempo ne vedremo sempre di più“.Face.

