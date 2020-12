Diallo migliore in campo per il Grenoble: viene premiato ma non capisce quale sia il trofeo e… (Di giovedì 24 dicembre 2020) Può succedere anche questo. Essere premiati e... confondere il sostegno del trofeo con il trofeo stesso. Chiedere a Mamadou Diallo, attaccante esterno del Grenoble, che nelle scorse ore, dopo una grande prova contro il Troyes in Ligue 2, è stato eletto migliore in campo ma... ha avuto qualche problema a sollevare il premio.Nel corso delle interviste post match, il calciatore si è ritrovato a rispondere alle domande ed è stato invitato a prendere possesso del premio come MVP della gara vinta dai suoi per 2-0. Peccato che, per sua stessa ammissione, Diallo non fosse proprio abituato a ricevere tale riconoscimento tanto da scambiare il supporto dove era appoggiato il trofeo per il premio stesso. "Si vede che è la prima volta che lo ricevo?!", ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Può succedere anche questo. Essere premiati e... confondere il sostegno delcon ilstesso. Chiedere a Mamadou, attaccante esterno del, che nelle scorse ore, dopo una grande prova contro il Troyes in Ligue 2, è stato elettoinma... ha avuto qualche problema a sollevare il premio.Nel corso delle interviste post match, il calciatore si è ritrovato a rispondere alle domande ed è stato invitato a prendere possesso del premio come MVP della gara vinta dai suoi per 2-0. Peccato che, per sua stessa ammissione,non fosse proprio abituato a ricevere tale riconoscimento tanto da scambiare il supporto dove era appoggiato ilper il premio stesso. "Si vede che è la prima volta che lo ricevo?!", ha ...

