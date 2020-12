Decreto Natale | oggi l' Italia entra in zona rossa | tutte le regole da seguire

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Fino al 27 dicembre quattro giorni di forti limitazioni previste dal ''. Bar e ristoranti chiusi, consentito solo l'asporto. Ma per gli spostamenti ci sono alcune deroghe

E per di più non trovano posto. Natale è sempre stato storia vera, persone costrette da un decreto a diventare forestieri, che sperimentano il freddo e il gelo, tutt’altro che una romantica ...Milano, 24 dicembre 2020 - Stretta sui controlli per le feste di Natale. Pattuglie delle forze dell’ordine ... sulla base delle norme stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.