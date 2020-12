Decreto Natale, l’Italia in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 24 dicembre. Visite ai parenti e messe: tutte le regole in vigore (Di giovedì 24 dicembre 2020) l’Italia entra in zona rossa per provare a contenere i contagi di Sars-Cov-2 durante le festività natalizie. Da oggi e fino al 27 dicembre sarà possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre chiudono negozi, bar e ristoranti. Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Una misura pensata per permettere quel “minimo di socialità”, come lo ha definito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nei giorni di festività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020)entra inper provare a contenere i contagi di Sars-Cov-2 durante le festività natalizie. Dae fino al 27sarà possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre chiudono negozi, bar e ristoranti. Restano aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Sono tuttavia state concesse alcune deroghe agli spostamenti rispetto al lockdown che il Paese ha vissuto durante la scorsa primavera. Una misura pensata per permettere quel “minimo di socialità”, come lo ha definito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nei giorni di festività ...

