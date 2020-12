Decreto Natale, le otto regole per uscire di casa senza rischiare le multe (anche in zona rossa) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le regole di base da osservare per i prossimi giorni sono poche: il governo consiglia a tutti di rimanere nelle proprie case e di vedere poche persone ma se volete uscire e vedere amici e parenti... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ledi base da osservare per i prossimi giorni sono poche: il governo consiglia a tutti di rimanere nelle proprie case e di vedere poche persone ma se voletee vedere amici e parenti...

repubblica : Decreto Natale, oggi l'Italia entra in zona rossa: tutte le regole da seguire [aggiornamento delle 01:33] - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 24 dicembre. Visite ai parenti e messe: t… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - giannimotter : In stile DPCM allego un link che rimanda ad un altro link per calcolare il raggio di 30 km dal proprio comune. Fat… - Mauro73432329 : -