De Paul | “Mia figlia mi ha cambiato la vita Prima ero più matto ora…”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) In un'intervista a SkySport Rodrigo De, giocatore dell'Udinese, si è raccontato anche da un punto di vista personale. L'argentino ha spiegato: «Francesca mi hala. Uno immagina, ma non lo sa fino a che non vive la cosa ogni giorno. Non so quanto amore si ha da un rapporto con una. Ioero più pazzo, adesso sono più tranquillo. Nello spogliatoio sono uno che spinge, che sta dietro a tutti, a volte rompo, ma credo sia la maniera di andare avanti. Fuori dal campo sono un uomo tranquillo, mi piace bere il mate, stare tranquillo a casa, guardare le partite di Serie A o della Liga». Il calciatore è uno dei personaggi del momento per il calcio italiano. Potrebbe anche diventare un protagonista del mercato di gennaio.(Fonte: SS24) Golssip.