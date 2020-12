De Laurentiis: “Pirlo faccia l’allenatore, non sa come funzionano procedure e protocolli” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital durante Tg Zero. Pirlo dovrebbe fare soltanto l’allenatore, lasciasse ai suoi rappresentanti societari e al suo responsabile della comunicazione il compito di parlare interpretativamente di una sentenza dello stato. In un casino simile, si antepone una legge dello sport a una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non è un avvocato, non sa come funzionano certe procedure e tutto quello che è accaduto a livello di protocolli che si sono susseguiti. Non gli voglio dare del pirla, sarebbe fin troppo facile e non lo farei mai. Giustamente deve fare l’allenatore, e ha detto ciò che avrebbe detto ogni allenatore. Dopo la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital durante Tg Zero.dovrebbe fare soltanto, lasciasse ai suoi rappresentanti societari e al suo responsabile della comunicazione il compito di parlare interpretativamente di una sentenza dello stato. In un casino simile, si antepone una legge dello sport a una legge statale rischiando il penale? Mi sembra una follia.non è un avvocato, non sacertee tutto quello che è accaduto a livello diche si sono susseguiti. Non gli voglio dare del pirla, sarebbe fin troppo facile e non lo farei mai. Giustamente deve fare, e ha detto ciò che avrebbe detto ogni allenatore. Dopo la ...

