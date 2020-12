Daydreamer, anticipazioni turche: Can rischia la vita per Salvare un dono di Sanem (Di giovedì 24 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: avevamo lasciato la famiglia di Divit e la famiglia Aydin nel terrore, perché la capanna di Can si era incendiata e il giovane si era gettato tra le fiamme, senza che nessuno ne sapesse il motivo. … Un motivo che si rivelerà molto romantico, perché riguarda Sanem! Can è salvo! Sanem grida più volte disperatamente il nome dell’amato, mentre i genitori, Leyla e Ceycey, la trattengono dall’andare a cercarlo. Finalmente Can ricompare: ha in mano la bandana che l’ex fidanzata gli aveva lasciato e proprio per Salvare quell’oggetto tanto caro, ha rischiato la vita! Sanem non sa cosa dirgli: è ancora sotto choc! Yigit è sempre lì nascosto a guardare la scena. Dopo che i pompieri hanno spento l’incendio, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 dicembre 2020): avevamo lasciato la famiglia di Divit e la famiglia Aydin nel terrore, perché la capanna di Can si era incendiata e il giovane si era gettato tra le fiamme, senza che nessuno ne sapesse il motivo. … Un motivo che si rivelerà molto romantico, perché riguarda! Can è salvo!grida più volte disperatamente il nome dell’amato, mentre i genitori, Leyla e Ceycey, la trattengono dall’andare a cercarlo. Finalmente Can ricompare: ha in mano la bandana che l’ex fidanzata gli aveva lasciato e proprio perquell’oggetto tanto caro, hato lanon sa cosa dirgli: è ancora sotto choc! Yigit è sempre lì nascosto a guardare la scena. Dopo che i pompieri hanno spento l’incendio, ...

